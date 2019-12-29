После поражения от России канадцы устроили командное собрание

Сборная Канады проиграла команде России с разгромным счетом (0:6) в матче молодежного чемпионата мира. Для канадцев эта неудача стала самой крупной в официальной истории турнира. Трижды североамериканцы уступали с разницей в пять шайб — дважды по 2:7 (СССР и СНГ) и однажды 1:6 (Чехословакии).

После игры канадцы устроили командное собрание, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли. По его ходу обсуждалось, что от игроков требуется большая самоотдача.

— Они сразу обрушили на нас град атак. А мы не нашли, что ответить, — отметил нападающий канадцем Тай Делландреа.