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После поражения от России канадцы устроили командное собрание

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Сборная Канады проиграла команде России с разгромным счетом (0:6) в матче молодежного чемпионата мира. Для канадцев эта неудача стала самой крупной в официальной истории турнира. Трижды североамериканцы уступали с разницей в пять шайб — дважды по 2:7 (СССР и СНГ) и однажды 1:6 (Чехословакии).

После игры канадцы устроили командное собрание, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли. По его ходу обсуждалось, что от игроков требуется большая самоотдача.

— Они сразу обрушили на нас град атак. А мы не нашли, что ответить, — отметил нападающий канадцем Тай Делландреа.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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