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Плющев — о пожизненной дисквалификации канадских хоккеистов: «Не думаю, что там все решается в один голос»

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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможную пожизненную дисквалификацию хоккеистов молодежной сборной Канады образца 2018 года.

«Это уголовно наказуемое преступление. Если это все будет доказано, то зачинщики и организаторы получат определенный срок. Государственные органы занимаются этим вопросом с уголовной точки зрения, а федерация принимает свое решение. Наверное, это их право. Не думаю, что там все решается в один голос. Наверное, все обсуждает и взвешивается. А как вы хотели? Посадить на 10-15 лет, а потом они выйдут и будут играть? Это же нереально. Поэтому федерация принимает какие-то решения», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

26 июля стало известно, что игроки канадской сборной, которые не приняли участие в третьем раунде расследования возможного группового изнасилования, будут пожизненно дисквалифицированы и не смогут выступать на соревнованиях под эгидой Федерации хоккея Канады.

Предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодежной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.

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