Международная федерация хоккея запустила расследование по обвинению канадских хоккеистов в сексуальных домогательствах на МЧМ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) запустила расследование по обвинению в сексуальных домогательствах с участием канадских хоккеистов, которое организовала Федерация хоккея Канады (Hockey Canada).

«Мы будем следить за действиями Федерациb хоккея Канады, в том числе за возобновленным расследованием, чтобы убедиться, что федерация действует в соответствии с кодексом ИИХФ о насилии и домогательства», — приводит текст заявления The Athletic.

Предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодежной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.