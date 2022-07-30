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Сегодня, 17:08

Международная федерация хоккея запустила расследование по обвинению канадских хоккеистов в сексуальных домогательствах на МЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) запустила расследование по обвинению в сексуальных домогательствах с участием канадских хоккеистов, которое организовала Федерация хоккея Канады (Hockey Canada).

«Мы будем следить за действиями Федерациb хоккея Канады, в том числе за возобновленным расследованием, чтобы убедиться, что федерация действует в соответствии с кодексом ИИХФ о насилии и домогательства», — приводит текст заявления The Athletic.

Предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодежной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.

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