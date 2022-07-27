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Кожевников — о возможной дисквалификации канадских хоккеистов: «Чему здесь удивляться? Они вот так поступают»

Кожевников отреагировал на возможную дисквалификацию канадских хоккеистов из-за сексуальных домогательств
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможную дисквалификацию хоккеистов молодежной сборной Канады образца 2018 года.

«У них свои законы, — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой. — Что мы сейчас будем переживать за канадцев? Они всю жизнь нам указывают, что нам делать и где мы должны быть. Чему здесь удивляться? Они вот так поступают. Мы живем своей полноценной и нормальной жизнью, не обращая внимания на них. Гадости они делали, как и англичане. Везде их уши торчат».

Вчера, 26 июля стало известно, что игроки канадской сборной, которые не приняли участие в третьем раунде расследования возможного группового изнасилования, будут пожизненно дисквалифицированы и не смогут выступать на соревнованиях под эгидой Федерации хоккея Канады.

Предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодежной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.

Кубок МЧМ в&nbsp;руках канадских хоккеистов. Четыре года назад был секс-скандал с победителями МЧМ-2018. Канадский хоккей пострадал сейчас

Хоккей
Александр Кожевников
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The Athletic: несколько игроков молодежной сборной Канады 2018 года могут быть дисквалифицированы пожизненно
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