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26 июля, 23:43

The Athletic: несколько игроков молодежной сборной Канады 2018 года могут быть дисквалифицированы пожизненно

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеисты молодежной сборной Канады на ЧМ-2018.
Фото Global Look Press

Хоккеисты молодежной сборной Канады образца 2018 года, которые не приняли участие в третьем раунде расследования возможного группового изнасилования, будут пожизненно дисквалифицированы, утверждает The Athletic.

Они не смогут принимать участия в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Федерации хоккея Канады.

Ранее появилась информация, что сразу несколько человек, которые в 2018 году выступали за сборную Канады на молодежном чемпионате мира, отказались от комментариев по поводу секс-скандала.

В этот список попали: Алекс Форментон, Сэм Стил, Макс Комтуа, Тайлер Стенберген, Дрейк Батерсон, Майкл Маклауд, Борис Катчук и Бретт Хауден.

Прежде стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодежной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.

Сообщалось, что Федерация хоккея Канады смогла достичь мирового соглашения с женщиной, которая обвинила нескольких игроков в сексуальных домогательствах и насилии.

Кубок МЧМ в&nbsp;руках канадских хоккеистов. Четыре года назад был секс-скандал с победителями МЧМ-2018. Канадский хоккей пострадал сейчас
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