Русский форвард вспомнил скандальную отмену гола в финале с Канадой

Бывший нападающий молодежной сборной России Николай Лемтюгов рассказал «СЭ» о деталях ситуации в финале МЧМ-2006 с Канадой (0:5) в Ванкувере. 15 лет назад в решающей игре молодежного чемпионата мира при счете 0:2 форвард забил гол, который не был засчитан.

В начале второго периода Лемтюгов нанес бросок по воротам канадцев и пошел на добивание. Шайба проскочила под щитками вратаря Джастина Погге, пересекла линию ворот, а потом от закругления выскочила обратно под амуницию голкипера. Главный судья матча американец Брайан Тул не зафиксировал взятия ворот, дал свисток и назначил вбрасывание. Только в следующей паузе после обращения российской стороны он изучил повтор, но засчитать гол уже не мог.

«Шайба влетела в ближний угол и ударилась в дужку, а раньше внутри ворот они были мягкими, после чего выкатилась обратно под вратаря. Все смотрели повторы, стали звонить из федерации, из России нашим администраторам: гол был, бейтесь за него. Была долгая пауза, но судья его так и не засчитал. В принципе, на этом все закончилось. Может, при 1:2 игра могла поменяться, но слов из песни не выкинешь — мы проиграли 0:5. Это в истории, а про гол все забыли. Хотя момент потом долго крутили по ТВ — и никто не понимал, как шайбу могли не засчитать», — сказал ставший экспертом «СЭ» Лемтюгов.

(на полной записи матча — момент с отметки 43.00)

Россия проиграла Канаде в финале МЧМ-2006 со счетом 0:5. История турнира и главные слова о решающем матче — в материале «СЭ».