«Не поверил бы, что обыграем русских 5:0». Молодежка с Малкиным была фаворитом, но Канада без звезд разгромила ее в финале

На МЧМ-2006 в Ванкувере россияне после пяти побед подряд в решающем матче крупно уступили хозяевам.

Два финала

Россия и Канада после начала 2000-х встречались в пяти из шести финалов молодежного чемпионата мира. Россияне победили дважды — в 2002-м и 2003-м с 17-летним Овечкиным (до этого было первое золото в 1999-м), а два следующих матча стали настоящей болью (и после еще в 2007-м).

В финале МЧМ-2005 вместо битвы двух ярких молодежек был разгром: Бержерон, Гецлаф, Картер, Кросби, Фанеф и компания сокрушили команду двух первых номеров драфта-2004 Овечкина и Малкина. 6:1 в Гранд-Форксе принесли канадцам долгожданный кубок, а вратарю Глассу — повод для ответного выпада в адрес Ови. Форвард накануне финала обещал не оставить шансов сопернику с сильным составом и «каким-то» голкипером, но вместе с партнерами попал под канадскую машину, досрочно закончил игру из-за травмы плеча и после сирены не сдержал слез.

На МЧМ-2006 у России снова играли большие таланты: Радулов, Худобин, Емелин, Лисин, Широков приехали на свой второй чемпионат, Малкин — в качестве капитана на третий, плюс Кулемин, Зубов, второй вратарь Варламов и другие. На посту главного тренера Сергея Герсонского заменил Сергей Михалев. Россиян среди фаворитов турнира котировали вторыми, сразу после очень сильных по именам США с Кесселом, Уилером и Джонсоном.

С Канадой снова работал Брент Саттер. Его состав на этот раз не был собран из большого числа потенциальных звезд НХЛ. «Кленовые» сильно разбавили команду 18-летними хоккеистами и перешли в статус теневого фаворита: капитан Чипчура и единственный оставшийся обладатель золота-2005 Баркер, Марк Стаал, Бурдон, Бойд плюс Дауни, Летанг и 17-летний Тэйвз.

Кросби проходил на МЧМ-2006 по возрасту, но приехать не мог — он рубился с Овечкиным за звание лучшего новичка НХЛ. Две молодые звезды «Питтсбурга» и «Вашингтона» регулярно связывались со знакомыми: Сидни как-то позвонил Малкину с пожеланием удачи, Александр подбадривал Евгения и команду.

5 января. Ванкувер. Евгений Малкин перед финалом. Фото Reuters

Путь до главного матча

В групповом турнире Россия и Канада выиграли по четыре встречи в основное время и напрямую вышли в полуфинал (регламент избавлял победителей групп от первого раунда плей-офф). Россияне взяли верх над Швецией (5:1), Словакией (6:2), Латвией (3:1) и в новогоднем матче за первое место разобрались с Чехией (7:1). Канадцы закончили группу победой над США (3:2) с голом в пустые ворота: американцы сняли вратаря, потому что могли опередить соседей только в случае победы.

В полуфинале Россия второй год подряд выбила США, сокрушив соперника в третьем периоде — 5:1 после 7:2 в 2005-м. Звездная сборная с перспективной молодежью была бита по игре и полезла драться. В другом полуфинале Канада во второй раз за турнир с запасом победила финнов (4:0), которые далеко забрались стараниями вратаря Раска.

Перед стартом МЧМ-2006 хозяева в выставочной встрече разгромили российскую молодежку без только что перелетевшего океан Малкина со счетом 8:1. Но даже пять побед на турнире не сделали команду Саттера фаворитом финала на своей арене. У канадцев были ровный состав и выстроенная оборона, фирменные характер и манера игры, тогда как россияне выглядели более яркими по таланту и мастерству.

0:5

Малкин, Худобин и их партнеры перед финалом допускали слова о превосходстве в уровне и возможной незавидной участи соперника. Саттер и его команда послали другой месседж. «Да, Малкин великолепный игрок, но мы считаем, что у нас 22 очень хороших хоккеиста», — отметил тренер. Россия хотела играть в свой хоккей, Канада собиралась биться.

Канадцы на ревущей арене постоянно шли в борьбу и один за другим проводили силовые приемы. В первом периоде было много нервов и удалений. Россияне терпели в меньшинстве, но даже в большинстве звено Малкина и Кулемина не чувствовало себя спокойно. Радулов в одной из атак прозвенел штангой, бросков по воротам уверенно проведшего турнир Погге хватало — угрозы было меньше, а завершение отсутствовало.

Канадцы дважды забили перед первым перерывом и предопределили исход. И затем забрали второй период, проведя еще две шайбы из борьбы на пятачке. Худобин нервничал, российские защитники срывались, а Марк Стаал и его партнеры забрались под кожу Малкину и другим талантам. Хозяева разрушили чужую игру и наказали соперника за ошибки. Точку в третьем периоде поставил Чипчура.

«Стали звонить из России: гол был, бейтесь за него»

В начале второго периода у россиян был шанс на спасение. Лемтюгов влетел в чужую зону, бросил с неудобной руки и накатил на добивание. Шайба прошла под щитками Погге за линию и от закругления ворот отскочила обратно под вратаря. Главный судья, американец Тула, дал свисток и провел вбрасывание. После следующей остановки игры и запроса российской стороны арбитр отправился изучать повтор. И хотя взятие ворот было очевидным, засчитать его уже не мог. Переговоры в этой и нескольких других паузах только жгли нервы.

«Две шайбы в конце первого периода были совсем несложными для нашей обороны и вратаря, а звено Малкина полностью уступило канадским оппонентам. Уверен, что незасчитанная шайба тоже повлияла. Канадцы стали бы играть по-другому, и счет наверняка мог быть иным», — сказал после финала Михалев, хотя за год до этого после гола Емелина никакие 2:1 команду Саттера не смутили.

«Шайба влетела в ближний угол и ударилась в дужку, а раньше внутри ворот они были мягкими, после чего выкатилась обратно под вратаря. Все смотрели повторы, стали звонить из федерации, из России нашим администраторам: гол был, бейтесь за него. Была долгая пауза, но судья его так и не засчитал. В принципе, на этом все закончилось. Может, при 1:2 игра могла поменяться, но слов из песни не выкинешь — мы проиграли 0:5. Это в истории, а про гол все забыли. Хотя момент потом долго крутили по ТВ — и никто не понимал, как шайбу могли не засчитать», — говорит 15 лет спустя ставший экспертом «СЭ» Лемтюгов.

(на полной записи матча — момент с отметки 43.00)

«Какая-то мистика — как и год назад»

Канадцы после матча благодарили своих невероятных болельщиков, говорили о победе за счет игры сердцем и большей страсти в сравнении с соперником, а также не забывали поддевать недооценивших их экспертов и любителей хоккея.

Саттер резюмировал: «Если бы кто-нибудь до начала финала сказал, что эта игра закончится со счетом 5:0 в нашу пользу, не знаю, поверили ли бы ему или нет. Ребята показали себя настоящей командой. Перед игрой было много разговоров о том, как мастеровиты русские и какая у них хорошая команда. Но думаю, все просто недооценили наш уровень. Не сомневался, что мы можем много забить, вопрос был только в том, достаточно ли хорошо сыграем в обороне, чтобы засушить соперника. Все говорили о Малкине, он хорош, но мы никого не выделяли и думали о своем стиле игры».

У россиян были слезы, кто-то не хотел смотреть на серебро, говорил о несчастном случае и упущенных моментах, сбившем вдохновение незасчитанном голе и подавивших канадцах — на льду и трибунах.

Малкин в третий раз остался без золота и после финала не сдержал эмоции, был назван самым ценным хоккеистом МЧМ-2006 и отдал должное сопернику, а после возвращения в Россию признал результат неплохим и сказал: «Мы немного недооценили канадцев и плохо подготовились к финальной встрече. Не знаю, почему, но перед финалом мы даже не изучали видеозапись игры соперника. Этот матч требовал большего внимания и серьезности. Виноваты и хоккеисты, выходившие на лед, в том числе и я. Тренеры посчитали, что мы должны играть в свой хоккей, а не подстраиваться под противника. Не стремились закидать хозяев шапками, знали, что канадцы сильны, но... Очень хотел завоевать золото. Но какая-то мистика — как и год назад, уступили».

5 января 2006 года. Ванкувер. Россия — Канада — 0:5. Евгений Малкин (с Сергеем Огородниковым) после финала. Фото Reuters

Что было дальше

«На Олимпиаде в Турине можно будет взять у канадцев реванш. Как же хочется отомстить им! С мыслями об этом и проживу ближайший месяц», — сказал также Малкин в московском аэропорту после МЧМ-2006.

На Играх-2006 россияне победили Канаду в четвертьфинале — 2:0 с голом Овечкина — и больше в плей-офф олимпийских турниров с участием НХЛ не взяли ни матча. Четвертьфинал с хозяевами в Ванкувере-2010 стал настоящим кошмаром для сборной, которая завоевала золото чемпионата мира в Квебеке-2008 и Берне-2009.

Канадцы забрали титулы на двух подряд Олимпиадах — дома и в Сочи-2014. В тех командах играли восемь чемпионов МЧМ-2005 и лишь один обладатель золота МЧМ-2006 — Тэйвз. Лидер «Чикаго» вошел в «Тройной золотой клуб» в 22 года.

Не все партнеры Тэйвза по молодежке пробились в НХЛ, кто-то сменил сферу деятельности или уже тренирует. У россиян Аксененко пошел в депутаты и бизнес, Буравчиков прервал карьеру из-за проблем с сердцем и тоже открыл свое дело.

Три трагические истории с участниками финала МЧМ-2006: Бурдон в 21 год разбился на мотоцикле, Чурилов в 24 года погиб при крушении самолета ярославского «Локомотива» вместе со своей командой, Огородников в 32 года разбился на водном мотоцикле.

Чипчура и Баркер известны по игре в КХЛ, а Бойд — еще и за сборную Казахстана на ЧМ-2016. Погге, автор дубля в финале Бланден и ряд хоккеистов осели в Европе. Летанг с Тэйвзом, Дауни и другими вернулся за золотом на МЧМ-2007 (победа в финале против России), с Кросби и Малкиным принес «Питтсбургу» три Кубка Стэнли.

С 2005-го по 2009 год Канада выиграла МЧМ пять раз подряд, пока ее не остановили США. Россия с тех пор взяла одно золото — в 2011-м в сказочном Баффало.

Россия — Канада — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Дауни (Кольяно, Комо), 17:13 (0:1). Комо, 18:56 (0:2). Бланден (Баркер, Пульо), 32:02 (0:3 — бол.). Бланден (Баркер, Рассел), 34:44 (0:4 — бол.). Чипчура (Кольяно, Болланд), 57:15 (0:5).

Россия: Худобин. Емелин — Бодров, Кулемин — Малкин — Зубов. Бирюков — Буравчиков, Чурилов — Лемтюгов — Широков. Зубарев — Лямин, Волошенко — Юньков — Радулов. Аксененко — Никитин, Огородников — Лисин — Кетов.

Вратари: Худобин — Погге.

Штраф: 20 — 14. Большинство: 6 (0) — 9 (2). Броски: 35 (15+9+11) — 34 (8+19+7).

Судья: Тул (США).

6 января. Ванкувер. GM Place. 18 630 зрителей.