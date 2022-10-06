Основные спонсоры Федерации хоккея Канады приостановили действие соглашений с организацией после серии скандалов

Основные спонсоры Федерации хоккея Канады приостановили действие соглашений с организацией после серии скандалов на сексуальной почве, сообщает Sportsnet.

Компании Tim Hortons и Scotiabank временно отказались спонсировать федерацию, пока идут расследования скандалов.

В том числе они не будут помогать в проведении молодежного чемпионата мира 2023 года, который был перенесен из России в Канаду.

Отметим, что изначально МЧМ должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.