Нападающий молодежной сборной России рассказал о том, за кем следит в НХЛ
03:22
Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Злодеев, признанный лучшим игроком матча против швейцарцев (4:2), ответил на вопрос, за кем следит в НХЛ.
— Никлас Бэкстрем, Райан О'Райлли, — сказал игрок.
Злодеев забросил вторую шайбу россиян в матче.
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