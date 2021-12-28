МЧМ по хоккею 2022
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Нападающий молодежной сборной России рассказал о том, за кем следит в НХЛ

03:22
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Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Злодеев, признанный лучшим игроком матча против швейцарцев (4:2), ответил на вопрос, за кем следит в НХЛ.

— Никлас Бэкстрем, Райан О'Райлли, — сказал игрок.

Злодеев забросил вторую шайбу россиян в матче.

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Артур Хайруллин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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