Нападающий молодежной сборной России рассказал о том, за кем следит в НХЛ

Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Злодеев, признанный лучшим игроком матча против швейцарцев (4:2), ответил на вопрос, за кем следит в НХЛ.

— Никлас Бэкстрем, Райан О'Райлли, — сказал игрок.

Злодеев забросил вторую шайбу россиян в матче.