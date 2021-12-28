Каспарайтис считает, что победа над Швейцарией придаст уверенности молодежной сборной России
Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.
«В прошлой игре со Швецией была вратарская проблема. Плюс, очень много удалялись. Сейчас после победы над Швейцарией сборная может получить уверенность. Дальше будут стараться ставить перед собой высокие цели — вплоть до финала. Мичков? До этого турнира о нем ничего не слышал. Но он интересный парень. Пусть продолжает так же играть, главное чтобы без травм», — сказал Каспарайтис «СЭ».
Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла Швейцарию со счетом 4:2.
В составе россиян отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков.
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