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МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 29 декабря

09:00
Сегодня сборная России сыграет с США на МЧМ-2020. Фото ФХР
Сегодня сборная России сыграет с США на МЧМ-2020. Фото ФХР
В Чехии проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020. Матчи турнира принимают два города — Острава и Тршинец.

Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовых матчах россияне проиграли Чехии со счетом 3:4, а потом разгромили Канаду — 6:0.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

29 декабря

Группа А

Казахстан U20 — Финляндия U20
Начало — 17.00 (мск)

Группа В

США U20 — Россия U20
Начало — 21.00 (мск)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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