МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 29 декабря
Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовых матчах россияне проиграли Чехии со счетом 3:4, а потом разгромили Канаду — 6:0.
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)
29 декабря
Группа А
Казахстан U20 — Финляндия U20
Начало — 17.00 (мск)
Группа В
США U20 — Россия U20
Начало — 21.00 (мск)
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020