МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 28 декабря
Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4.
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)
28 декабря, суббота
Группа А
Финляндия U20 — Словакия U20
Начало — 17.00 (мск)
Швейцария U20 — Швеция U20
Начало — 21.00 (мск)
Группа В
Чехия U20 — Германия U20
Начало — 17.00 (мск)
Россия U20 — Канада U20
Начало — 21.00 (мск)
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020