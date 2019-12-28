Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 28 декабря

09:00
Сегодня сборная России сыграет с Канадой на МЧМ-2020. Фото ФХР
Сегодня сборная России сыграет с Канадой на МЧМ-2020. Фото ФХР
В Чехии проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020. Матчи турнира принимают два города — Острава и Тршинец.

Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

28 декабря, суббота

Группа А

Финляндия U20 — Словакия U20
Начало — 17.00 (мск)

Швейцария U20 — Швеция U20
Начало — 21.00 (мск)

Группа В

Чехия U20 — Германия U20
Начало — 17.00 (мск)

Россия U20 — Канада U20
Начало — 21.00 (мск)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Опрос

проголосовало: 358
Все опросы
Как закончится матч Россия — Канада на МЧМ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир