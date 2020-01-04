МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты 1/2 финала
В Остраве сначала играют сборные России и Швеции. После них — команды Канады и Финляндии.
Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)
4 января, суббота
Острава
Время начала — 17.00 (мск)
Онлайн-трансляция матча — здесь
Время начала — 21.00 (мск)
Сборная России заняла третье место в группе B в Остраве после матчей против Чехии (3:4), Канады (6:0), США (1:3) и Германии (6:1). В четвертьфинале россияне в Тршинеце победили Швейцарию (3:1).
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
Финал и матч за 3-е место состоятся в Остраве в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика