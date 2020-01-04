МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты 1/2 финала

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 в Чехии: медальный раунд. В субботу, 4 января, проходят полуфиналы.

В Остраве сначала играют сборные России и Швеции. После них — команды Канады и Финляндии.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

4 января, суббота

Острава

Швеция — Россия

Время начала — 17.00 (мск)

Онлайн-трансляция матча — здесь

Канада — Финляндия

Время начала — 21.00 (мск)

Сборная России заняла третье место в группе B в Остраве после матчей против Чехии (3:4), Канады (6:0), США (1:3) и Германии (6:1). В четвертьфинале россияне в Тршинеце победили Швейцарию (3:1).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Финал и матч за 3-е место состоятся в Остраве в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика