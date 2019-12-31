Молодежный чемпионат мира-2020: все пары плей-офф

По итогам предварительного турнира МЧМ-2020 в Чехии стало известно итоговое положение команд в двух группах и сформирована сетка плей-офф.

Группа A: Швеция — 11 очков, Швейцария — 9, Финляндия — 7, Словакия — 3, Казахстан — 0.

Группа B: Канада — 9 очков, США — 8, Россия — 6, Чехия — 4, Германия — 3.

В первом раунде плей-офф Россия сыграет со второй командой группы A, которой после победы над Финляндией в заключительной встрече предварительного этапа стала Швейцария.

Пары 1/4 финала составили:

Швеция (А1) — Чехия (В4)

Швейцария (А2) — Россия (В3)

США (В2) — Финляндия (А3)

Канада (В1) — Словакия (А4)

Матчи 1/4 финала пройдут в четверг, 2 января, в Остраве и Тршинеце (россияне переезжают в этот город) и начнутся в 14.30, 17.00, 19.30 и 22.00 (время московское).

В 1/2 финала сыграют:

победитель пары Швеция/Чехия — победитель пары США/Финляндия

победитель пары Канада/Словакия — победитель пары Швейцария/Россия

Матчи 1/2 финала пройдут в субботу, 4 января (начало 17.00 и 21.00).

Финал и матч за 3-е место — в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).

Казахстан и Германия сыграют за право остаться в элите, матчи — во вторник, 2 января, и в четверг, 4 января.