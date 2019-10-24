Молодежная сборная России назвала состав для подготовки к Турниру четырех наций

2 ноября в «Новогорске» стартует учебно-тренировочный сбор состава молодежной сборной России U20 (игроки до 20 лет), который примет участие в подготовке к Турниру четырех наций (Хельсинки, Финляндия).

Как информирует официальный сайт ФХР, руководить командой в ходе турнира будет старший тренер Юрий Бабенко, Сергей Голубович будет выполнять функции тренера команды, Александр Колобков — тренера вратарей. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отправится в Канаду с составом сборной, который примет участие в ежегодной CIBC Canada Russia Series 2019.

Для участия в сборе вызваны 23 хоккеиста:

вратари Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Владимир Галкин («Горняк», Учалы);

защитники Данила Галенюк (СКА, Санкт-Петербург), Илья Гатиятулин («Челмет», Челябинск), Григорий Грязнов («СКА-1946»), Даниил Журавлев («Барс», Казань), Владислав Леонтьев («Горняк», Учалы), Даниил Мисюль («Локомотив», Ярославль), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Александр Романов (ЦСКА, Москва);

нападающие Арсений Грицюк, Егор Чинахов («Омские Ястребы», Омск), Григорий Денисенко («Локомотив», Ярославль), Павел Дорофеев («Металлург», Магнитогорск), Александр Жабреев («Динамо», Санкт-Петербург), Демид Мансуров («Трактор», Челябинск), Кирилл Марченко (СКА, Санкт-Петербург), Илья Николаев («Локо», Ярославль), Данила Попов («Дизель», Пенза), Алексей Пустозеров («Толпар», Уфа), Никита Рожков («Металлург», Магнитогорск), Алексей Цыплаков («СКА-1946»), Дмитрий Шешин («Стальные Лисы», Магнитогорск).

7 ноября сборная отправится в Хельсинки, где 8 ноября стартует на Турнире четырех наций матчем со сборной Финляндии. Игра пройдет на «Хартвалл Арене», второй и третий матчи — на стадионе «Helsinki Ice Hall».

Расписание матчей сборной России:

8 ноября, 17:30 Финляндия U20 — Россия U20;

9 ноября, 18:30 Швеция U20 — Россия U20;

10 ноября, 13:00 Чехия — Россия U20.