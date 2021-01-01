Стало известно место сборной России в рейтинге, на основе которого составят полуфинальные пары МЧМ
После окончания группового турнира МЧМ-2021 стали известны четвертьфинальные пары. При этом у турнира нет фиксированной сетки плей-офф.
В первом раунде сыграют: Канада — Чехия, Финляндия — Швеция, Россия — Германия и США — Словакия.
По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы
Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. Перед четвертьфиналами этот рейтинг выглядит так:
1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.
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