Стало известно место сборной России в рейтинге, на основе которого составят полуфинальные пары МЧМ

После окончания группового турнира МЧМ-2021 стали известны четвертьфинальные пары. При этом у турнира нет фиксированной сетки плей-офф.

В первом раунде сыграют: Канада — Чехия, Финляндия — Швеция, Россия — Германия и США — Словакия.

По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. Перед четвертьфиналами этот рейтинг выглядит так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.