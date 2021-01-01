За что дисквалифицировали российского форварда перед плей-офф МЧМ? Разбор момента

Нападающий сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира-2021, сообщает пресс-служба турнира.

Все из-за сомнительного нарушения в заключительном матче группового этапа против Швеции (4:3 ОТ). Форвард скандинавов Арвид Костмар сам придерживал клюшку Абрамова, в то время как российский нападающий пытается вырвать ее из объятий соперника. Кажется, что это чистые две минуты Костмару за задержку клюшки соперника.

Секундой позже Абрамов бьет плечом Костмара, который к этому уже находится без шайбы. Двухминутное удаление справедливо, но нельзя не заметить, как швед рухнул на лед. Если есть моменты, когда за нарушение и симуляцию сажают по игроку из каждой команды, то это как раз такой случай.

Арбитры наказали Абрамова двухминутным удалением, а сегодня российский форвард получил дисквалификацию на один матч. Очень сомнительно, ведь Костмар не получил никакой травмы, а главное, что за пару секунд до этого должны были удалить именно шведа.

(Артур Хайруллин)