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За что дисквалифицировали российского форварда перед плей-офф МЧМ? Разбор момента

1 января 2021, 23:40
Михаил Абрамов (№9). Фото IIHF
Михаил Абрамов (№9). Фото IIHF
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Нападающий сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира-2021, сообщает пресс-служба турнира.

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Все из-за сомнительного нарушения в заключительном матче группового этапа против Швеции (4:3 ОТ). Форвард скандинавов Арвид Костмар сам придерживал клюшку Абрамова, в то время как российский нападающий пытается вырвать ее из объятий соперника. Кажется, что это чистые две минуты Костмару за задержку клюшки соперника.

Секундой позже Абрамов бьет плечом Костмара, который к этому уже находится без шайбы. Двухминутное удаление справедливо, но нельзя не заметить, как швед рухнул на лед. Если есть моменты, когда за нарушение и симуляцию сажают по игроку из каждой команды, то это как раз такой случай.

Арбитры наказали Абрамова двухминутным удалением, а сегодня российский форвард получил дисквалификацию на один матч. Очень сомнительно, ведь Костмар не получил никакой травмы, а главное, что за пару секунд до этого должны были удалить именно шведа.

(Артур Хайруллин)

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