За что дисквалифицировали российского форварда перед плей-офф МЧМ? Разбор момента
Нападающий сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира-2021, сообщает пресс-служба турнира.
Все из-за сомнительного нарушения в заключительном матче группового этапа против Швеции (4:3 ОТ). Форвард скандинавов Арвид Костмар сам придерживал клюшку Абрамова, в то время как российский нападающий пытается вырвать ее из объятий соперника. Кажется, что это чистые две минуты Костмару за задержку клюшки соперника.
Just a few moments earlier...— EP Rinkside (@EPRinkside) December 31, 2020
(?: @TSN_Sports)#WorldJuniors pic.twitter.com/PWmTL05ceG
Секундой позже Абрамов бьет плечом Костмара, который к этому уже находится без шайбы. Двухминутное удаление справедливо, но нельзя не заметить, как швед рухнул на лед. Если есть моменты, когда за нарушение и симуляцию сажают по игроку из каждой команды, то это как раз такой случай.
Arvid Costmar (@Canucks) masterfully baits Mikhail Abramov into this interference penalty.— EP Rinkside (@EPRinkside) December 31, 2020
(?: @TSN_Sports)#WorldJuniors pic.twitter.com/sTf8W8mMow
Арбитры наказали Абрамова двухминутным удалением, а сегодня российский форвард получил дисквалификацию на один матч. Очень сомнительно, ведь Костмар не получил никакой травмы, а главное, что за пару секунд до этого должны были удалить именно шведа.
(Артур Хайруллин)
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю