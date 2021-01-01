Нападающий сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира-2021, сообщает пресс-служба турнира.

В игре группового турнира против Швеции, который завершился победой россиян в овертайме (4:3), Абрамов в нейтральной зоне коньком зацепил форварда «Тре Крунур» Арвида Костмара, а потом толкнул. После этого соперник некоторое время не мог подняться.

Также один матч дисквалификации получил немец Юстин Фолек.

Матч Россия — Германия состоится в субботу, 2 января. Начало — в 20.00 (мск).