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Абрамов пропустит четвертьфинал МЧМ Россия — Германия из-за дисквалификации

22:05
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Нападающий сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира-2021, сообщает пресс-служба турнира.

В игре группового турнира против Швеции, который завершился победой россиян в овертайме (4:3), Абрамов в нейтральной зоне коньком зацепил форварда «Тре Крунур» Арвида Костмара, а потом толкнул. После этого соперник некоторое время не мог подняться.

Также один матч дисквалификации получил немец Юстин Фолек.

Матч Россия — Германия состоится в субботу, 2 января. Начало — в 20.00 (мск).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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