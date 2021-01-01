Абрамов пропустит четвертьфинал МЧМ Россия — Германия из-за дисквалификации
Нападающий сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира-2021, сообщает пресс-служба турнира.
В игре группового турнира против Швеции, который завершился победой россиян в овертайме (4:3), Абрамов в нейтральной зоне коньком зацепил форварда «Тре Крунур» Арвида Костмара, а потом толкнул. После этого соперник некоторое время не мог подняться.
Также один матч дисквалификации получил немец Юстин Фолек.
Матч Россия — Германия состоится в субботу, 2 января. Начало — в 20.00 (мск).
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