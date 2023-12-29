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Сегодня, 19:15

Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ, обыграв Латвию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Финляндия U20.
Фото AFP

Сборная Финляндии одержала победу над Латвией в матче молодежного чемпионата мира — 4:0.

Победу финнам принесли шайбы Ере Лассилы, Ессе Пулккинена, Каспера Халттунена и Ойвы Кескинена.

Финляндия одержала первую победу на турнире. С 3 очками команда занимает четвертое место в группе А. Латвийцы (0 очков) замыкают группу.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа А

Латвия U20 — Финляндия U20 — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Лассила — 2 (бол., Халттунен, Кулонумми), 14:15 — 0:1. Пулккинен — 1 (Хямеэнахо, Лассила), 15:13 — 0:2. Халттунен — 2 (бол., Лассила, Нюман), 28:59 — 0:3. Кескинен — 1 (бол., Лассила, Хемминг), 40:47 — 0:4.

Вратари: Роловс — Вали.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 23 (3+7+13) — 43 (20+14+9).

Судьи: Кольмюллер, Хинтердоблер.

29 декабря. Гетеборг. Scandinavium.

Источник: Таблица МЧМ
Хоккей
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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