Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ, обыграв Латвию

Сборная Финляндии одержала победу над Латвией в матче молодежного чемпионата мира — 4:0.

Победу финнам принесли шайбы Ере Лассилы, Ессе Пулккинена, Каспера Халттунена и Ойвы Кескинена.

Финляндия одержала первую победу на турнире. С 3 очками команда занимает четвертое место в группе А. Латвийцы (0 очков) замыкают группу.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа А

Латвия U20 — Финляндия U20 — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Лассила — 2 (бол., Халттунен, Кулонумми), 14:15 — 0:1. Пулккинен — 1 (Хямеэнахо, Лассила), 15:13 — 0:2. Халттунен — 2 (бол., Лассила, Нюман), 28:59 — 0:3. Кескинен — 1 (бол., Лассила, Хемминг), 40:47 — 0:4.

Вратари: Роловс — Вали.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 23 (3+7+13) — 43 (20+14+9).

Судьи: Кольмюллер, Хинтердоблер.

29 декабря. Гетеборг. Scandinavium.