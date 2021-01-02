Ларионов о дисквалификации нападающего сборной России: «Сейчас камеры направлены на каждого игрока, в мое время можно было спрятаться от арбитра»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов перед матчем 1/4 финала МЧМ-2021 прокомментировал дисквалификацию форварда Михаила Абрамова. Хоккеист был наказан за инцидент с ударом соперника в игре группы со Швецией 31 декабря (4:3 ОТ).

— Как оцениваете дисквалификацию Абрамова? Хорошо, что не дисквалифицировали Кузнецова. С чем могут быть связаны такие нарушения? — вопрос Ларионову.

— Очень трудно залезть в голову ребятам. Мы разбирали эти эпизоды на дисциплинарном комитете, общались с главным судьей соревнований. Попросили посмотреть эпизод до момента с удалением Абрамова (со стороны форварда шведов была задержка клюшки соперника. — Прим. «СЭ»). Естественно, все знают, что залог успеха — это дисциплина. Очень сложно, когда игрок делает такой шаг, предвидеть это. Хотя сказано и написано на доске много о том, что это важный элемент игры. Миша все осознал, понял, что отыграл очень хороший матч, и мы надеемся на него, на то, что он будет в порядке.

Что касается Кузнецова, то арбитры не увидели этого нарушения — и мы рады, что он в составе, хотя эти вещи не должны присутствовать, так как игра становится более чистой. Камеры направлены практически на каждого игрока, а не так, как было в мое время, когда можно было спрятаться от одного арбитра и не было такого охвата площадки. Мы уже на той стадии, когда каждая ошибка может быть роковой. Это еще раз будет донесено завтра вечером и перед игрой.

(Отдел хоккея)