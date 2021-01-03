Ларионов объяснил, почему в матче с Германией сборная России перешла на игру в три звена

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1) рассказал, почему команда перешла на игру в три звена.

— По ходу матча вырисовывается картина, кто из ребят нацелен, свеж и готов быть более стабильным в решениях, — сказал Ларионов. — Приходится что-то корректировать. В плей-офф нужны решения, которые помогут вытащить матч или сохранить счет, грамотно сыграть от обороны. Вместе с тренерами обсуждаем в перерыве, а после вносим коррективы. Сейчас у нас есть полтора дня, чтобы подготовиться к полуфиналу. У нас должен выйти свежим Михаил Абрамов, который не играл. Надеемся на Егора Чинахова. Пока не скажем, с кем они будут играть, но в целом ждем усиления от этих ребят.

(Михаил Скрыль)

Полностью пресс-конференция Ларионова