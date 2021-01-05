Ларионов объяснил, почему не заменил Аскарова по ходу полуфинала с Канадой

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о возможной замене вратаря Ярослава Аскарова по ходу полуфинального матча с Канадой (0:5) на МЧМ-2021.

— Замена Аскарова? Обвинить его в двух или трех голах очень сложно, — считает Ларионов. — Он играет на высоком уровне и является ведущим игроком в нашей команде. Встряхивать парней в таком матче сложно. Может, не хватило опыта, но я до конца верил в Аскарова. Ярослав — человек, который может выиграть матч в одиночку.

(Михаил Скрыль)