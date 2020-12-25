Ларионов о КХЛ: «При всем уважении, МЧМ самое важное событие сейчас»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о том, какие фильмы смотрят хоккеисты команды при подготовке к матчам МЧМ, и отметил важность турнира.

— Раньше тренеры сборных показывали хоккеистам патриотические фильмы. Как у вас?

— Мы показывали им «Русскую пятерку», а также фильм про баскетбольный «Сан-Антонио». Мы хотели показать, как выигрываются титулы, как жертвовать ради победы. Также еще по ходу турнира будет пара сюжетов на этот счет.

Надо понимать, что, при всем уважении КХЛ, чемпионат мира самое важное событие, которое сейчас есть. Большая армия болельщиков ждет этих матчей и этот турнир.

Полностью интервью с Игорем Ларионовым можно прочитать здесь.

(Павел Климовицкий)