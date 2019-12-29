Нападающий Алексис Лафренье пока остается в расположении молодежной сборной Канады. Хотя утреннюю раскатку команды он наблюдал со стороны, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

Alexis Lafreniere taking in today's Team Canada ?? practice in street clothes. pic.twitter.com/wXglVwQDFi — Frank Seravalli (@frank_seravalli) December 29, 2019

Лафренье получил травму колена в матче против России (0:6). Он смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Однако после игры североамериканские СМИ сообщали, что травма может оказаться не такой серьезной, как казалось на первый взгляд, и что Лафренье еще может принять участие на турнире.