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Лафренье пока остается в расположении молодежной сборной Канады

16:24
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Нападающий Алексис Лафренье пока остается в расположении молодежной сборной Канады. Хотя утреннюю раскатку команды он наблюдал со стороны, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

Лафренье получил травму колена в матче против России (0:6). Он смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Однако после игры североамериканские СМИ сообщали, что травма может оказаться не такой серьезной, как казалось на первый взгляд, и что Лафренье еще может принять участие на турнире.

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