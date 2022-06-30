Четыре года назад был секс-скандал с победителями МЧМ-2018. Канадский хоккей пострадал сейчас

Федерация лишилась важных спонсоров.

МЧМ-2018 прошел уже давно, однако его отголоски присутствуют до сих пор. Федерация хоккея Канады потеряла ряд важных спонсоров из-за секс-скандала, разразившегося в июне 2018 года. Scotiabank (один из крупнейших банков), Telus (известная телекоммуникационная компания) и Canadian Tire (крупная сеть хозяйственных магазинов) объявили, что приостанавливают сотрудничество с организацией из-за дела о сексуальных домогательствах и насилии.

Ситуация произошла в провинции Онтарио, где чествовали молодежную сборную Канады, выигравшую в январе золотые медали МЧМ. Двадцатилетняя девушка обвинила нескольких хоккеистов команды в насилии и обратилась в суд с иском. Согласно ему, пострадавшая познакомилась с игроками в баре, где ее напоили, а затем один из них отправился с ней в отель. Чуть позже к ним присоединились остальные. По словам девушки, ее запугивали, принуждали к действиям сексуального характера, а она была слишком пьяна, чтобы дать необходимое согласие.

Ответчиками по делу были названы канадская хоккейная лига (CHL), федерация и восемь игроков, чьи имена не разглашались. Истица попросила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе два миллиона «за прошлый и будущий материальный ущерб», один миллион в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за эмоциональный стресс». При этом она утверждала, что инцидент помешал ей получить высшее образование, вызвал депрессию и проблемы в личной жизни.

Морлодежная сборная Канады. Фото Global Look Press

По ее словам, Федерация хоккея Канады была поставлена в известность об инциденте, но не проводила никаких расследований и не применяла наказаний. В итоге дело вызвало широкий резонанс, но закончилось довольно неожиданным сценарием. Девушка отказалась от поданного иска и достигла примирительного соглашения с обвиняемыми сторонами. Насколько ее финансовые требования были учтены, не сообщалось, но, судя по всему, пострадавшая получила определенную сумму денег.

Казалось бы, теперь инцидент исчерпан, но спонсоры остались разочарованы Федерацией хоккея Канады и бросили тень сомнения на ее репутацию. «Мы приняли решение приостановить спонсорство федерации до тех пор, пока мы не будем уверены, что предпринимаются правильные шаги для улучшения культуры в этом виде спорта — как на льду, так и за его пределами», — написал в открытом письме президент и гендиректор Scotiabank Брайан Портер.

Кроме того, Портер заявил, что маркетинговые мероприятия его компании на МЧМ-2023 будут отменены, а инвестиции направят в другие программы, включая Hockey Canada Assist Fund, который успешно помогает устранить финансовые барьеры для игры в хоккей среди молодежи, и женский чемпионат мира. Примеру банка последовали и другие организации, которые должны были финансово поддержать проведение МЧМ-2023. Даже известный производитель хоккейной экипировки Bauer заявил, что будет следить за ситуацией.

Вряд ли теперь организация предстоящего молодежного чемпионата мира окажется на грани срыва, но это довольно серьезный удар по имиджу Федерации хоккея Канады. Учитывая тренды современного мира и процветающую популярность «культуры отмены», хоккейным чиновникам придется сильно постараться, чтобы реабилитироваться в глазах своих потенциальных спонсоров. Репутация в наше время играет важнейшую роль в любой сфере, и за любые промахи приходится расплачиваться.