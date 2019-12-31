Кирилл Марченко: «Можно было Германии и четыре забивать, но не хватило реализации»

Форвард молодежной сборной России Кирилл Марченко подвел итоги первого периода матча МЧМ против Германии (2:0), в котором оформил дубль.

— Можно было и четыре забивать, но где-то не хватило реализации, — сказал Марченко в эфире «Матч ТВ». — Главное не расслабляться, добавлять и играть на победу. Вроде как игра дается, играем в атаке. Стараемся дожимать, чтобы они выключались.

— В первом голе сразу решили бросать?

— Да, как-то на автомате все происходит. Вижу игрока слева, вроде не давал вылезать, бросил. Так и хотел в дальнюю, повезло.

Парни — красавчики, повозили их минуту-полторы. Хорошо, что поменялись, мы свежие вышли. Так что отличный командный гол.