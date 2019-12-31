Кирилл Марченко: «Как встречу Новый год? Спать, есть, готовиться»

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Марченко прокомментировал победу над Германией (6:1) в заключительном матче группового этапа МЧМ-2020. Он набрал во встрече 5 очков (2 гола и 3 передачи).

Хоккеист также ответил на вопрос, как встретит Новый год. Сегодня вечером после заключительных встреч предварительного раунда россияне узнают соперника по четвертьфиналу.

— Можете назвать игру с Германией — матчем вашей жизни?

— (Смеется.) Честно, я не знаю. Не могу сказать. Главное — не останавливаться, продолжать работать. Дальше будет только тяжелее.

— Было видно, что вы нацелены на ворота с первых минут. Потом посыпались все эти голы. Можно сказать, что где-то повезло?

— Возможно, где-то повезло. Все равно было желание забить. Я старался, две игры не забивал. Спасибо большое Василию Подколзину за то, что отдал пас. Некоторые передачи я не реализовал, но все равно, хорошо хоть что-то залетело.

— В чем секрет заработавшего большинства?

— Думаю, все дело в форме работы. Внесли небольшие изменения в плане розыгрыша и бросков.

— В вашем звене поменяли центра. Что изменилось?

— И Морозов, и Воронков — два отличных центра. С одним из них я знаком давно и вместе играю. Но тренер принял решение разбить нашу тройку. Но и с Воронковым игра пошла.

— Как будете встречать Новый год?

— Надеюсь встретиться с родителями. Они сейчас здесь. А так — спать, есть, готовиться.

— То, что придется играть на другой арене — минус?

— Я даже не знаю, будет у нас тренировка или нет. Думаю, мы адаптируемся. Посмотрели — вроде бы там неплохая арена. Здоровая. (Михаил Зислис)