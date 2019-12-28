Капитан сборной Чехии: «Способны обыграть и американцев, и канадцев»

Капитан сборной Чехии Либор Забрански прокомментировал поражение от сборной Германии (3:4) в рамках молодежного чемпионата мира. У чехов три очка после двух матчей и впереди встречи с США и Канадой.

— Матч получился интересным, потому что у немцев сильная команда. Многовато было удалений. Они и привели к нашему поражению. Здесь немножко по-другому судят, не все успели перестроиться. Но мы сами виноваты.

Ситуация в группе теперь интересная. Но у нас впереди США. И мы постараемся победить. Мы способны обыграть и американцев, и канадцев. (Игорь Еронко)