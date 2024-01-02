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Сегодня, 18:56

Чехия выбила Канаду в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Канада U20 — Чехия U20.
Фото Reuters

Сборная Чехии одержала победу над Канадой в четвертьфинале молодежного чемпионата мира — 3:2.

Победу чехам принесли дубль Якуба Штанцля и шайба Томаша Цибулки. Форвард Доминик Рымон в первом периоде не реализовал буллит.

За канадцев отличились Мэтью Вуд и Джейк Фурлонг.

2 января сборная Финляндии обыграла Словакию в первом матче четвертьфинала МЧМ — 4:3 ОТ. В оставшихся матчах 1/4 финала сборная США сыграет с Латвией, а Швеция встретится со Швейцарией.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Канада U20 - Чехия U20 — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Штанцль — 2 (Рымон), 7:51 — 0:1. Цибулка — 1 (Кулих), 18:01 — 0:2. Вуд — 2 (Коуэн, Ягер), 23:43 — 1:2. Фурлонг — 1 (Пойтрас), 36:40 — 2:2. Штанцль — 3 (Бехер, Рымон), 59:49 — 2:3.

Нереализованный буллит: Рымон (Чехия U20), 11:04 (Вратарь).

Вратари: Руссо (59:49) — Грабал.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 30 (7+11+12) — 22 (9+7+6).

Судьи: Бьерк, Хебайзен.

2 января. Гетеборг. Scandinavium.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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