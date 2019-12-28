Канада теряет главную звезду? Лидер атаки «Кленовых листьев» не смог встать со льда
22:08
Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье получил тяжелую травму во втором периоде матча МЧМ-2020 против России.
Он столкнулся с вратарем россиян Амиром Мифтаховым, упали и подвернул левую ногу. В течение минуты Лафренье не мог встать со льда и покинул его только с помощью партнеров.
Alexis Lafreni?re goes down after a scary collision with the Russian goaltender. pic.twitter.com/S5hLEHdk9P— TSN (@TSN_Sports) 28 декабря 2019 г.
Lafreni?re is helped off the ice and gets some applause from the Canadian fans ? pic.twitter.com/nb0bZAdfAZ— TSN (@TSN_Sports) 28 декабря 2019 г.
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