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Канада теряет главную звезду? Лидер атаки «Кленовых листьев» не смог встать со льда

22:08

Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье получил тяжелую травму во втором периоде матча МЧМ-2020 против России.

Он столкнулся с вратарем россиян Амиром Мифтаховым, упали и подвернул левую ногу. В течение минуты Лафренье не мог встать со льда и покинул его только с помощью партнеров.

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