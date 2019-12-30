Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов считает, что сборные США и России играли на равных в матче МЧМ (3:1).

— Игра была равной, тягучей, не такой захватывающей, — цитирует ТАСС Брызгалова. — Нам чуть не повезло — в меньшинстве не перекрыли самый опасный пас, он прошел, американцы в касание забили, — сказал он. — Во втором голе была ошибка защитника: то ли он хотел пойти на игрока, то ли нет, и его объехали, шайба неудачно заскочила в ворота. Не сказал бы, что американцы прямо-таки наголову переиграли сборную России, матч мог бы по-другому сложиться, учитывая, что мы два раза попали в штангу ворот.

Хоккей выглядел скучным, невыразительным, американцы воспользовались своими шансами. Тот же третий гол был необязательным. Что касается игры вратарей, то Найт смотрелся получше, он играл хорошо, надежно, хотя иногда он не знал, куда там шайба отскакивала. Игру нашего вратаря я оставлю без комментариев.