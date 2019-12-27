Игорь Ларионов: «С чехами проблем почти что и не было»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с Чехией на молодежном чемпионате мира и поделился ожиданиями от встречи с Канадой.

— Какие были проблемы с чехами?

— Проблем почти что и не было. В основном обращаем внимание на дисциплину. Слишком много схватили удалений — это первое. Важный элемент, особенно когда начинаешь турнир. Понятно, что это эмоции, молодежь и все такое, но мы в итоге не сделали того, что хотели сделать. А в целом по игре — были хорошие аспекты. И была масса моментов, которые мы не использовали. Сейчас идем своей дорогой, улучшаем небольшие детали по игре в большинстве, игре в обороне, ну и не то чтобы проще под воротами играть, а просто если есть позиция для броска — ею нужно пользоваться.

— Провалили вбрасывания.

— Это элемент, который мы сегодня вечером будем обсуждать. Покажем видео. Мы не имеем права проигрывать вбрасывания в два раза любой команде, а уж тем более — чехам. Это европейская команда, вбрасывания — не ее сильная сторона. И с канадцами и американцами это будет очень важный элемент. Потому что вбрасывания — это не только игрок, который стоит на точке. Это вся пятерка. Это подборы, это не проиграть его вчистую. Каждый должен знать, что делать.

— Каким вам показалось большинство? Не реализовали, но забивали уже после выхода пятого у соперника.

— Мы и в товарищеском матче со словаками контролировали игру в зоне атаки. Было хорошее движение шайбы. И моменты сильные. К сожалению, за две минуты забить не удалось. Но при выходе на лед пятого игрока шайба оказалась в воротах. Позитив есть. Мы усвоили выход из зоны и то, что шайба должна хорошо ходить. Видно, что ребята знают, что они делают. Надо просто реализовать. Бывает так, что при плохой игре забивается шайба, которой ты не ожидаешь. А при хорошей не заходит. Нужно просто сбалансировать игру «5 на 4» в позиционном плане. Потому что вход в зону мы уже усваиваем потихонечку. А в зоне атаки еще нужны подборы, подставления и игровые моменты, которые требуют хитрости и смекалки — это надо будет проявить в ближайших двух матчах. (Игорь Еронко)