Игорь Ларионов: «Россия не будет, как чехи, сидеть в обороне и ждать шанса»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал об итогах чемпионата мира для нашей команды. Российская сборная заняла 4-е место на МЧМ-2021, проиграв Финляндии матч за бронзу со счетом 1:4.

— Мы не уйдем от концепта современного хоккея, не будем, как чехи, сидеть в обороне и ждать шанса, — отметил Ларионов. — В своих клубах ребята играют в другом стиле, и нужно время, чтобы направить их в нужное русло. Да, мы не можем собрать команду, в которой все красиво катаются, нужны игроки с характером.

(Павел Климовицкий)