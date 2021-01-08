Игорь Ларионов: «Привлечем Мичкова и Мирошниченко в молодежную сборную»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос, попадут ли в команду на МЧМ-2022 два хоккеиста 2004 года рождения — форварды Матвей Мичков и Иван Мирошниченко.

— В этом возрасте очень меняется организм, меняется окружение. Это интересные ребята, я не смотрю на возраст — смотрю на игру. Эти ребята будут привлечены, чтобы пройти сито отбора. Один-два года разницы не имеют значения, если они готовы держать удар.

На счету Мирошниченко — два матча и две результативные передачи за «Омских Ястребов» в МХЛ, у Мичкова — 30 (19+11) баллов в 29 встречах за СКА-1946.

(Павел Климовицкий)

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