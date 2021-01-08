Суперталанты в атаке, опытная оборона и Аскаров в воротах. Каким будет состав сборной России на МЧМ-2022

Семь игроков из нынешней сборной должны помочь Игорю Ларионову через год

Негодование от выступления сборной России на турнире в Эдмонтоне может продолжаться бесконечно. Но ни поиски виновных, ни оценки просчетов в подготовке, выборе состава и штаба сборной не исправят 0:5 с Канадой и 1:4 с Финляндией. Нужно признать, что место вне пьедестала — это провал, и двигаться дальше. Главное — сделать правильные выводы и планомерно готовиться к следующему чемпионату мира. С Ларионовым или без — решит руководство ФХР. Думаю, что Игоря Николаевича оставят и спросят с него уже по итогам двух турниров. Но на кого рассчитывать Профессору через год? Мы собрали предположительный состав сборной России на МЧМ-2022.

Вратари: Ярослав Аскаров, Сергей Иванов (оба — СКА), Егор Гуськов («Локомотив»).

Взросление хоккеиста — непредсказуемый процесс. Но должно произойти чудо, чтобы кто-то из сверстников смог составить реальную конкуренцию Ярославу Аскарову на следующем МЧМ. Скорее всего, мы снова придем к ситуации — Ярослав и все остальные. И через год Аскаров точно должен вернуть должок за неудачи в Канаде и Чехии.

При этом штаб сборной обязан предусмотреть план Б и во вратарском вопросе. В Эдмонтоне мы увидели, к чему привела излишняя вера в Аскарова, которого сделали основным еще до старта турнира. Каким бы суперталантливым ни был первый номер, дублеру тоже нужна практика, чтобы он был готов подстраховать в важном матче. Конкуренцию Аскарову на МЧМ-2022 могут составить Егор Гуськов и Максим Моторыгин — вратари 2002 года рождения, впечатляющие статистикой в МХЛ за «Локо» и московское «Динамо». Велика вероятность, что они и поспорят за роль сменщика проспекта «Нэшвилла». Предположу, что ставку сделают на Гуськова.

Третьего вратаря логично было бы пригласить на перспективу. На ум приходит Сергей Иванов — 16-летний голкипер из системы СКА, которого летом перехватили из школы «Магнитки». Обладатель золота юношеской Олимпиады как может тащит «СКА-Варяги». Статистика не самая впечатляющая, но это легко объяснить: питерцы — одна из самых юных команд МХЛ. Многое в выборе третьего голкипера будет зависеть от итогов будущего ЮЧМ, где, вероятно, сделают ставку на Иванова.

Защитники: Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Даниил Чайка (ЦСКА), Кирилл Кирсанов (СКА), Дмитрий Костенко («Лада»), Артем Грушников («Гамильтон», OHL), Владислав Лукашевич («Локомотив»).

На МЧМ-2022 у сборной России должны поехать вратарь, для которого турнир станет третьим в карьере, и четыре защитника, прошедшие тяготы Эдмонтона. Да, Чайка, Кузнецов и Мухамадуллин сыграли ниже своих возможностей. Но безошибочно провести турнир в 18 лет сложно. Остается надежда, что за год они добавят во всех компонентах. Тот же Семен Чистяков в прошлом сезоне вообще не был кандидатом в сборную, но со временем получил место в основе «Авангарда», и в Эдмонтоне стал одним из лучших защитников россиян. Если все сложится, через год оборона станет самой надежной и опытной линией.

Другой вопрос, что в сборной нет и пока не видно ведущего защитника, каким был, например, Александр Романов. Главный плюс обороны — сбалансированность. Если не пригласят «лишних» людей, на бумаге никто не должен выпадать из состава. Добавится в следующем году тольяттинец Дмитрий Костенко, выступающий в ВХЛ за «Ладу». Усиление из 2003 года — Артем Грушников, переехавший из ЦСКА в «Гамильтон» из юниорской лиги Онтарио. Пока в нынешнем сезоне защитник не сыграл ни одного матча в новой команде, но скауты рассматривают его как претендента на первый-второй раунды драфта НХЛ.

Другим кандидатом 2003 года рождения является Владислав Лукашевич из «Локо». Он безболезненно перестроился от детской школы к МХЛ, где его сразу наградили большим игровым временем. Велика вероятность, что в следующем сезоне он может дебютировать в ВХЛ или КХЛ. Все данные — габариты, отличное катание, надежная игра в своей зоне, техника, умение поддержать атаку — для этого есть.

Нападающие: Василий Пономарев («Шоуиниган», QMJHL), Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Даниил Лазутин, Никита Чибриков (все — СКА), Иван Мирошниченко («Авангард»), Данила Юров («Металлург» Мг), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Федор Свечков («Лада»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Даниил Гущин («Маскегон», USHL), Иван Дидковский, Богдан Тринеев, Дмитрий Злодеев (все — «Динамо» М).

В распоряжении Ларионова через год окажутся два опытных центра — Василий Пономарев и Марат Хуснутдинов. Первый стал одним из открытий в Эдмонтоне и немногих россиян в атаке, кого можно похвалить. До последнего в штабе сборной обсуждали, стоит ли вызывать нападающего из юниорской лиги Квебека. Но в итоге доверились Василию, и он не подвел. Пономарев стал лучшим снайпером россиян (3 шайбы в 7 матчах), появляясь на льду в третьем-четвертом звене. Нельзя сказать, что Хуснутдинов откровенно разочаровал, но с ролью первого центра на данном этапе не справился. Оживить партнеров по звену — Подколзина и Амирова — ему не удалось. Впрочем, в свои 18 лет Марату доверяют место в основе СКА, где он не портит картины. Все данные для прогресса у него есть.

Для остальных нападающих МЧМ-2022 станет первым в карьере. Но это не значит, что атака сборной будет плюшевой. По таланту и индивидуальному мастерству кандидаты на следующий турнир превосходят нынешний состав. Не должно возникнуть проблем с исполнителями, которые могут сыграть нестандартно и перевернуть матч одним звеном. Единственное — большинство из них 2003-2004 года рождения. Нет гарантии, что в таком возрасте они будут делать разницу, как, например, Патрик Лайне и Йессе Пулюярви на золотом для финнов МЧМ-2016.

Наверняка вызовут Матвея Мичкова, в 16 лет разрывающего МХЛ. Возлагают большие надежды на его партнера по юниорской сборной Ивана Мирошниченко, который недавно подписал контракт с «Авангардом».

Однозначно должны пригласить на МЧМ-2022 Данилу Юрова. Габаритный форвард в 17 лет ворвался в КХЛ, забросил первый гол и считается главным талантом магнитогорской школы. Отличная работа ног и поставленное катание позволяют ему держать темп всю смену, а не выключаться после нескольких ускорений. Кроме того, Юров успел засветиться на золотом Кубке вызова-2019, набрав 8 (2+6) очков в 6 матчах.

Другие ценные кадры из 2003 года — Никита Чибриков и Федор Свечков. Первый успел в этом сезоне отметиться голами и в МХЛ, и в ВХЛ, и в КХЛ. За форвардом системы СКА внимательно следят заокеанские скауты, которые видят его в первом раунде предстоящего драфта. Не менее яркий талант — Свечков — в 17 лет закрепился в ВХЛ в «Ладе». Если Федор продолжит прогрессировать, то может потеснить Пономарева и Хуснутдинова в топ-6 на позиции центра.

Могут попасть в сборную Александр Пашин и Дмитрий Овчинников, но для этого им нужно выбираться из МХЛ. Шикарными передачами, голами и набранными очками на таком уровне можно восхищаться сколько угодно. При этом любой талант должен прогрессировать. А если игрок на несколько лет завис в МХЛ и его не поднимают в ВХЛ или КХЛ — это о чем-то говорит. В ситуации, когда в сборной будет достаточно технарей для топ-6, штаб предпочтет Пашину, Овчинникову или тому же Гущину кого-то из силовиков для четвертого звена.

Какой бы остроатакующей ни была модель игры, пахать в обороне и сдерживать лидеров соперника кто-то должен. Велика вероятность, что пригласят Дмитрия Злодеева из московского «Динамо». Ларионов вызывал форварда на Кубок Карьяла, что можно считать авансом на следующий МЧМ. Его партнер по «Динамо» силовой нападающий Иван Дидковский также отлично впишется в нижние звенья.