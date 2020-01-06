Губерниев ответил на критику Ларионова

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, который после поражения его команды от Канады (3:4) в матче финала чемпионата мира-2020 в чешской Остраве высказался о показе финала МЧМ-2011 в день игры российской команды.

5 января Первый канал в прямом эфире показывал матч финала МЧМ-2020. В этот момент на «Матч ТВ» зрители могли увидеть запись финальной игры МЧМ-2011.

— Русь моя , спортивная... куда мчишься ты? Контр-программирование на ТВ — обычная вещь, новогодние огоньки, концерты на разных телеканалах, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Здесь «Один в Один», там «Точь в Точь»!

Вот и Игорь Ларионов подверг критике «Матч ТВ» за показ старого, победного хоккея! Блин, Профессор, и Вы туда же... Финал хоккея на Первом показали, но опять все недовольны! Критикуете «Матч ТВ» и ждете именно у нас трансляцию! Это значит, можно гордиться каналом, где я работаю! Молодец, Матч, отлично Юрий Розанов, браво вечно юные Панарин и Тарасенко.

«Полный непрофессионализм». Ларионов жестко высказался о показе матча 2011 года во время финала с Канадой