Главный тренер американской сборной Скотт Санделин прокомментировал победу над командой России на групповом турнире МЧМ (3:1).

— Ожидали ли вы, что Россия выступит именно так против США после игры с Канадой?

— Да, мы ожидали от них такой стиль игры — мы были готовы ко всему. На мой взгляд, наши ребята очень хорошо подготовились. Они выполняли четкую остановку. Было очень важно забить два первых быстрых гола. Повторюсь, мы хорошо разобрали соперника. Отлично сыграли в меньшинстве. Наш вратарь здорово сыграл.

— На ваш взгляд, была ли тактическая война с Россией? И выиграли ли вы ее?

— Тактическая война? (Смеется). Это просто была хорошая игра. Матч проходил на высоких скоростях. Все было очень эмоционально — присутствовало много силовой борьбы. (Игорь Еронко)