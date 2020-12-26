Главный тренер молодежной сборной США прокомментировал поражение от России
Главный тренер молодежной сборной США Нэйт Лиман прокомментировал поражение от сборной России (3:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира.
— Думаю, мы должны лучше доставлять шайбу в чужой зоне, агрессивнее встречать соперника.
Не могу сказать, кто из вратарей сыграет в матче с Австрией. Волф хорошо вышел на замену, в третьем периоде он спасал нас. У Найта были неудачные игры, и он всегда возвращался.
В составе сборной России дубль оформил Василий Пономарёв, ещё по разу отличились Захар Бардаков и Илья Сафонов. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразивший пустые ворота американской команды.
(Артур Хайруллин)
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