Главный тренер молодежной сборной США прокомментировал поражение от России

Главный тренер молодежной сборной США Нэйт Лиман прокомментировал поражение от сборной России (3:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира.

— Думаю, мы должны лучше доставлять шайбу в чужой зоне, агрессивнее встречать соперника.

Не могу сказать, кто из вратарей сыграет в матче с Австрией. Волф хорошо вышел на замену, в третьем периоде он спасал нас. У Найта были неудачные игры, и он всегда возвращался.

В составе сборной России дубль оформил Василий Пономарёв, ещё по разу отличились Захар Бардаков и Илья Сафонов. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразивший пустые ворота американской команды.

(Артур Хайруллин)