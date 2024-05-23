Последний шанс Игнашевича спасти «Балтику». Для этого нужно сломать немотивированный «Локомотив»

Калининградцы не уступили железнодорожникам в трех из пяти последних встреч.

25 мая в заключительном 30-м туре чемпионата России сыграют «Балтика» и «Локомотив». Матч пройдет на «Ростех Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 3», а также на matchtv.ru и сайте компании Winline стартует с 16.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Локомотив» 25 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, калининградцы — небольшие фавориты матча. На победу команды Сергея Игнашевича предложен коэффициент 2.36, что соответствует 41% вероятности исхода. Успех «Локо» доступен за 2.98 (32%), а ничья идет в линии с показателем 3.55 (27%).

Если верите в непоражение железнодорожников (Х2), вас ждет рынок за 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.92.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.67, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.21.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет — 1:1 за 6.42.

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«Балтика» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 25 мая 2024 года

Перед последним туром команда Игнашевича в тяжелом положении. Калининградцы на 15-й строчке в таблице РПЛ и стоят на вылет. От зависших в зоне стыков «Факела» и «Пари НН» их отделяют три балла. Теоретически «Балтика» еще может спастись, но для этого она обязана побеждать «Локомотив». В то время как воронежцы и нижегородцы сыграют соответственно против «Ахмата» и «Крыльев Советов», против которых набрать очки куда легче.

Бело-синие забили всего 32 мяча — только пять соперников отличились реже. Но с обороной в клубе все в порядке — пропущено лишь 39 голов. Это на один больше, чем у идущего на первой строчке «Динамо».

Всего в 2024-м парни Игнашевича провели 16 встреч во всех турнирах. Шесть раз победили, восемь — проиграли, дважды сыграли вничью. При этом аутсайдеры не раз прихлопнули более сильные команды — ЦСКА (3:1), «Крылья» (2:1), «Ахмат» (7:1). А также «Ростов» (1:0) в Кубке России.

В финале Пути регионов бело-синие дожали «Спартак» (1:0) и вышли в суперфинал на «Зенит». Даже вылетев из РПЛ, «Балтика» может закончить сезон с трофеем.

ФК «Балтика». Фото Официальная страница ФК «Балтика» ВКонтакте, Соцсети

Лучший снайпер бело-синих Анхело Энрикес отличился девять раз и отдал две результативные передачи. Лучший ассистент команды Максим Кузьмин семь раз помог партнерам и трижды забил сам.

«Локомотив» потерял даже теоретические шансы на бронзу за тур до конца чемпионата. Железнодорожники на три балла отстают от «Краснодара». Но даже если они догонят «быков» по очкам, то не попадут в тройку по дополнительным показателям.

После возвращения с зимней паузы парни Михаила Галактионова уступили лишь три раза за 13 встреч во всех турнирах. По пять раз они победили и сыграли вничью. Причем четыре успеха пришлись на последние пять туров.

Красно-зеленые замыкают топ-4 самых результативных команд РПЛ (49 забитых мячей). Кубок России «Локомотив» покинул в четвертьфинале Пути регионов, уступив «Уралу» (0:1).

Ведущий игрок команды по «гол+пас» — Максим Глушенков (8+20 во всех турнирах). На втором месте — лучший бомбардир клуба Наир Тикнизян (9+6). Тройку замыкает Антон Миранчук (7+7).

Наир Тикнизян («Локомотив»). Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Локомотив»

У бело-синих недоступны Джоэль Фамейе из-за повреждения колена и Гедеон Гузина из-за надрыва крестообразных связок. У железнодорожников травмирован Саид Хамулич.

Оба коллектива обошлись без дисквалификаций.

«Балтика» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В XXI веке команды провели пять официальных матчей. Три из них завершились вничью. Еще в двух победил «Локо». В этом сезоне соперники встречались уже три раза. В первом круге РПЛ железнодорожники взяли верх (3:2). В Кубке России дважды разошлись «миром», но в серии пенальти выиграла «Балтика» (2:2, 1:1, 7:6 пен.).

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Локомотив»

Железнодорожники потеряли турнирную мотивацию, а «Балтика», наоборот, борется за выживание. В этом сезоне команды встречались уже три раза, и калининградцы дважды не уступили. К тому же коллектив Игнашевича не боится больших клубов и в последние месяцы нередко их побеждал. Бело-синим терять нечего, им нужны только три очка, поэтому они будут раскрываться с первых минут — это приведет к опасным моментам в обе стороны. Не стоит забывать и о том, что все пять очных матчей соперников в XXI веке прошли с обменом голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

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