Форвард сборной США: «Ларионов научил меня всему»
Нападающий сборной США Артур Калиев поделился ожиданиями от встречи со сборной России и рассказал о себе. Калиев разговаривает по-русски.
— Чего ожидаете от матча с Россией?
— Нам нужно играть в полную силу, Россию не боимся. Понимаем, что это может быть матч за первое место в группе. Будем стараться изо всех сил. Мы готовы идти в силовую борьбу с россиянами, они жестко и сильно играют, мы тоже.
— Довольны своей игрой на чемпионате мира?
— В принципе, да. Стараюсь прибавлять.
— Ваш первый турнир за сборную США. Сбылась ли мечта, когда получили вызов?
— Да, было классно. С детства мечтал играть за сборную США, каждый год ждал вызова.
— Вы родились в Ташкенте. Расскажите свою историю?
— Когда мне было семь месяцев, мы с родителями переехали в Америку. Мама с папой научили меня русскому. В Узбекистане никогда не был после отъезда, всю жизнь провел в США.
— Знакомы ли с Игорем Ларионовым — тренером сборной России?
— Да, я тренировался у него в Детройте. Было очень прикольно. Интересно будет сыграть против его команды. Когда был маленьким, каждый день смотрел на него, он же легенда.
— Чему он вас научил?
— Да всему.
— Вас сравнивают с Овечкиным и Лайне. Чья игра вам импонирует?
— Не знаю даже. Я стараюсь играть в свою игру. В детстве кумирами были Овечкин и Кросби. (Игорь Еронко)?