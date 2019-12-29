Форвард сборной США: «Ларионов научил меня всему»

Нападающий сборной США Артур Калиев поделился ожиданиями от встречи со сборной России и рассказал о себе. Калиев разговаривает по-русски.

— Чего ожидаете от матча с Россией?

— Нам нужно играть в полную силу, Россию не боимся. Понимаем, что это может быть матч за первое место в группе. Будем стараться изо всех сил. Мы готовы идти в силовую борьбу с россиянами, они жестко и сильно играют, мы тоже.

— Довольны своей игрой на чемпионате мира?

— В принципе, да. Стараюсь прибавлять.

— Ваш первый турнир за сборную США. Сбылась ли мечта, когда получили вызов?

— Да, было классно. С детства мечтал играть за сборную США, каждый год ждал вызова.

— Вы родились в Ташкенте. Расскажите свою историю?

— Когда мне было семь месяцев, мы с родителями переехали в Америку. Мама с папой научили меня русскому. В Узбекистане никогда не был после отъезда, всю жизнь провел в США.

— Знакомы ли с Игорем Ларионовым — тренером сборной России?

— Да, я тренировался у него в Детройте. Было очень прикольно. Интересно будет сыграть против его команды. Когда был маленьким, каждый день смотрел на него, он же легенда.

— Чему он вас научил?

— Да всему.

— Вас сравнивают с Овечкиным и Лайне. Чья игра вам импонирует?

— Не знаю даже. Я стараюсь играть в свою игру. В детстве кумирами были Овечкин и Кросби. (Игорь Еронко)?