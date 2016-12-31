04:10 31 декабря 2016 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Финляндия сыграет в матчах за выживание на молодежном ЧМ

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Сборная Финляндии не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата мира и будет бороться за выживание в элитном дивизионе. Команда, которая являлалсь действующем победителем турнира, проиграла все три игры, а после встречи Швейцария - Дания (5:4 Б) лишилась шансов на четвертое место в группе A. 

В январе Финляндия сыграет с худшей командой группы В. Отметим, что это первый случай, когда действующие чемпионы будут играть в матчах за выживание. 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldjunior/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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streletc1783

Допинг?Почему молчит макларен?

17:40 31 декабря 2016

ростовский свин

виноват тренер. все таки финны обязаны выходить из группы . тренер провалил подготовку команды.

15:25 31 декабря 2016

ViTTyler

чет давно чушки эстонской не видно, а ведь он почти финн))) ну по крайней мере душой))) ============================== Как говорится, тут не все так однозначно. Я вот по маме мордвин. И, теоретически, ближе к финнам, чем балтийские народы. Так что прибалтам вроде как не с руки за финнов переживать.

14:35 31 декабря 2016

Тропическая гемангиома Мовсисяна

чет давно чушки эстонской не видно, а ведь он почти финн))) ну по крайней мере душой)))

12:21 31 декабря 2016

Bossonn

А что никто не кричит? Где визги отстой и прочее? сборную России сейчас бы с грязью смешали.

11:50 31 декабря 2016

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