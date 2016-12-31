Финляндия сыграет в матчах за выживание на молодежном ЧМ

Сборная Финляндии не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата мира и будет бороться за выживание в элитном дивизионе. Команда, которая являлалсь действующем победителем турнира, проиграла все три игры, а после встречи Швейцария - Дания (5:4 Б) лишилась шансов на четвертое место в группе A.
В январе Финляндия сыграет с худшей командой группы В. Отметим, что это первый случай, когда действующие чемпионы будут играть в матчах за выживание.
streletc1783
Допинг?Почему молчит макларен?
17:40 31 декабря 2016
ростовский свин
виноват тренер. все таки финны обязаны выходить из группы . тренер провалил подготовку команды.
15:25 31 декабря 2016
ViTTyler
чет давно чушки эстонской не видно, а ведь он почти финн))) ну по крайней мере душой))) ============================== Как говорится, тут не все так однозначно. Я вот по маме мордвин. И, теоретически, ближе к финнам, чем балтийские народы. Так что прибалтам вроде как не с руки за финнов переживать.
14:35 31 декабря 2016
Тропическая гемангиома Мовсисяна
чет давно чушки эстонской не видно, а ведь он почти финн))) ну по крайней мере душой)))
12:21 31 декабря 2016
Bossonn
А что никто не кричит? Где визги отстой и прочее? сборную России сейчас бы с грязью смешали.
11:50 31 декабря 2016