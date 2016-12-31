Финляндия сыграет в матчах за выживание на молодежном ЧМ

Сборная Финляндии не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата мира и будет бороться за выживание в элитном дивизионе. Команда, которая являлалсь действующем победителем турнира, проиграла все три игры, а после встречи Швейцария - Дания (5:4 Б) лишилась шансов на четвертое место в группе A.

В январе Финляндия сыграет с худшей командой группы В. Отметим, что это первый случай, когда действующие чемпионы будут играть в матчах за выживание.