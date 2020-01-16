Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Финал МЧМ-2020 посмотрело рекордное количество зрителей

12:59

Финал молодежного чемпионата мира Россия-Канада в эфире Первого канала смотрел каждый пятый российский телезритель старше 18 лет, cообщается на официальном сайте ФХР.

Отмечается, что доля просмотра финального матча МЧМ-2020 в Чехии, трансляция которого состоялась 5 января в прямом эфире Первого канала, составила 14% (население 4+, Mediascope). При этом доля среди населения старше 18 лет составила почти 20%.

При этом общий телефизионный охват матча составит более 17 миллионов. зрителей. А суммарный охват, учитывая показ на сайте Первого канала, составил около 20 млн человек. Отмечается, что в среднем эти данные превышают аналогичные показатели заключительных матчей с участием сборной России на предыдущем молодежном чемпионате мира в три-пять раз.

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/68527/

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир