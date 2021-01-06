Фетисов не стал комментировать возможную отставку Ларионова с поста главного тренера молодежки

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» итоги молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею для сборной России.

6 января команда Игоря Ларионова проиграла Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ.

— А что сказал Третьяк по этому турниру? Что все хорошо у них в хоккее? Ну, он крутой парень. Все понимает, что происходит. Если у нас все нормально то, что тут можно говорить?

По поводу того, стоит ли увольнять Ларионова, то я не буду на это отвечать. Непонятно, если на один турнир его назначили или там контракт... Спрашивать нужно тех, кто решения принимает. Получили интересный опыт, а все остальное... Посмотрим.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил мнение, что российские хоккеисты могут выиграть следующий молодежный чемпионат мира.

(Данил Алешин)

«Русских парней надо лупить, чтобы они играли». В сети разнесли сборную Ларионова после провала на МЧМ