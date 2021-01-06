«Русских парней надо лупить, чтобы они играли». В сети разнесли сборную Ларионова после провала на МЧМ
Молодежная сборная России проиграла Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (Канада).
Пользователи Instagram не скрывали эмоции после двух неудачных игр на мировом первенстве. Ранее россияне с разгромным счетом уступили Канаде (0:5).
alex_petrov_kld: «Нету слов, одни эмоции».
bozhin0701: «2 ночи смотрел эту дичь».
Alekletuchiy: «Русских парней надо лупить, чтобы они играли!»
ivanuska97: «Пора состав менять».
an_lepskiy: «Ребята. Это хоккей, но вы были не готовы, увы. Вы сделали то, на что способны. Так бывает. Жаль. Ну ладно. Надеюсь следующий чемпионат будет более успешным».
antonkorviakov: «Худшая сборная с 2011 года».
_alll_yona_: «Ребят, держитесь. Мы с вами».
stelmah76vs: «Просто позор у меня даже кот спать пошел на втором периоде».
Vectorbond: «Это дно. За два матча забита одна шайба и пропущено девять шайб, где логика?»
Vladimirzakr: «Команда нормальная. А вот мотивация и настрой... Слабо».
Победу на МЧМ одержала сборная США, которая в финале турнира обыграла канадцев (2:0).
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