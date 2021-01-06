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Роман Ротенберг считает, что у России есть все для победы на следующем МЧМ

18:26
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что российские хоккеисты обладают потенциалом для выигрыша следующего молодежного чемпионата мира. Последний раз россиянам это удалось в 2011 году, а на прошедшем турнире-2020/21 команда Игоря Ларионова стала четвертой.

— В прошлом году мы заняли второе место. На этом турнире мы сделали шаг назад и стали четвертыми, хотя эти игроки достойны финала и золота. У нас есть все, чтобы сделать шаг вперед и на следующем мировом первенстве стать чемпионами, — цитирует «РИА Новости» Ротенберга.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210106/khokkey-1592146923.html

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