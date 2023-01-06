«Это шутка? А где Россия?» Фанаты не понимают, почему уже сейчас нас исключили из МЧМ-2024

Болельщики отреагировали на список групп молодежного чемпионата мира по хоккею-2024, который был опубликован в официальном аккаунте международной федерации хоккея (ИИХФ) в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Сборная России не примет участия в турнире.

«Когда сборная России вернется в международные турниры?» — написал master_dermy.

«Верните Россию, нам нужно больше сложных матчей», — отреагировал j.bo4.

«Как насчет того, чтобы вернуть Россию обратно, чтобы турнир не был шуткой?» — оставил комментарий d_braaks14.

«Верните Россию!» — написал calebsmith456.

«Вы шутите? До турнира еще год, а вы уже исключили Россию», — отметил v_roop12.

МЧМ-2024 пройдет в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в финале обыграла Чехию (3:2 ОТ). Третье место досталось сборной США, которая обыграла Швецию в матче за бронзу.

МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду.