Хоккей
МЧМ по хоккею 2023
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 10:30

«Это шутка? А где Россия?» Фанаты не понимают, почему уже сейчас нас исключили из МЧМ-2024

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Global Look Press

Болельщики отреагировали на список групп молодежного чемпионата мира по хоккею-2024, который был опубликован в официальном аккаунте международной федерации хоккея (ИИХФ) в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Сборная России не примет участия в турнире.

«Когда сборная России вернется в международные турниры?» — написал master_dermy.

«Верните Россию, нам нужно больше сложных матчей», — отреагировал j.bo4.

«Как насчет того, чтобы вернуть Россию обратно, чтобы турнир не был шуткой?» — оставил комментарий d_braaks14.

«Верните Россию!» — написал calebsmith456.

«Вы шутите? До турнира еще год, а вы уже исключили Россию», — отметил v_roop12.

МЧМ-2024 пройдет в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в финале обыграла Чехию (3:2 ОТ). Третье место досталось сборной США, которая обыграла Швецию в матче за бронзу.

МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Хоккей
Сборная России по хоккею
4
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
Читайте также
Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?
«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии
В обход не вышло: Казахстану придется поставлять нефть через РФ
Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня
В Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны группы МЧМ-2024
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости