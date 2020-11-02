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«Есть мысли привлечь его в декабре в расширенный список сборной». Ларионов — о вызове Мичкова на МЧМ

16:16
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о вызове на молодежный чемпионат мира 15-летнего нападающего Матвея Мичкова.

— Я видел Мичкова в прошлом году на юношеской олимпиаде, — сказал Ларионов. — Мальчишка — одаренный, неординарный. Планировал посмотреть на него в коллективе со старшими ребятами. Для меня важен коллектив, где все должны быть единым целым, хотя, безусловно, должны быть и яркие личности. Есть мысли привлечь его в декабре в расширенный список молодежной сборной. Будем за ним смотреть. Три-четыре года — колоссальная разница. Важно не спешить, чтобы мальчишка смог подняться, окрепнуть. Весь ноябрь будем мониторить его развитие. При всем таланте надо посмотреть, выдержит ли он конкуренцию с другими ребятами. (Михаил Скрыль)

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