Егор Замула: «Надо играть и не подстраиваться под русский хоккей»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула рассказал, что перед чемпионатом мира пожелали ему в «Филадельфии». Осенью 2018 года он подписал контракт новичка с «летчиками».

— Пожелали удачи, — приводит слова Замулы российская версия официального сайта НХЛ. — Сказали показывать свой хоккей. Подключаться к нападению, обострять игру. Я так делаю у себя в канадской юниорской лиге. Надо играть и не подстраиваться под русский хоккей. Продолжать делать то, чему учили в Канаде — и все будет нормально.

Я провел две тренировки с «Филадельфией». Во мне что-то увидели. И сразу же поставили на контрольный матч НХЛ. Я сыграл 23 минуты. Ваня Проворов получил 25 минут, но он играл в первой бригаде большинства. А я выходил во второй. Это было в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Я сделал пару хитов на Павле Бучневиче. Он отлетал от меня. Я сыграл довольно-таки неплохо. И уже через два дня подписал контракт с «Флайерз».