Егор Соколов: «Канадцы из моей команды болели против своей страны»

Нападающий молодежной сборной России Егор Соколов подвел этоги МЧМ-2020 по возвращению в Москву.

5 января команда Валерия Брагина проиграла в финале турнира Канаде (3:4).

— Какие у вас впечатления после чемпионата?

— Вчера после игры было обидно, что расстроились. Мы могли выиграть этот матч. Но мы собрались все вместе и сказали друг другу, что каждый был действительно горд играть друг с другом. Да, победить не получилось. Но мы отдали сердце и душу этой игре.

— Судя по видео в социальных сетях, вы и вчера не грустили.

— Мы заняли второе место — это тоже престижно. Конечно, нам хотелось выиграть. Мы все — максималисты. Но из-за проигрыша в финале не нужно вешать головы. Да, мы вторые. Но жизнь на этом не закончилась. Серебро — это тоже успех.

— После ваших интервью вы — звезда российских СМИ.

— (Смеется). Я просто оговорился на английском. Ничего такого. Но люди запустили тренд: «Sokolov tomorrow». Приятно, что обратили на это внимание.

— Вы уже завтра возвращаетесь в Канаду.

— Да. Хочется увидеть ребят. У нас очень хорошая команда. Парни поддерживали меня весь турнир — болели против своей страны. Канадцы поддерживали сборную России. Мне было очень приятно. (Алена Гребенькова)

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