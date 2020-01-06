«Молодцы!» Как встретили молодежную сборную России в Шереметьево

Молодежная сборная России прилетела в Москву после выступления на чемпионате мира-2020, который прошел в Чехии.

В аэропорту Шереметьево болельщики встретили команду криками «молодцы».

Российская команда завоевала серебро, уступив в финале турнира Канаде (3:4). (Алена Гребенькова)

Как встретили молодежную сборную России в Москве после МЧМ-2020 pic.twitter.com/TrevBGaRbT — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) January 6, 2020