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«Молодцы!» Как встретили молодежную сборную России в Шереметьево

20:06
Молодежная сборная России. Фото Алена Гребенькова
Молодежная сборная России. Фото Алена Гребенькова
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Молодежная сборная России прилетела в Москву после выступления на чемпионате мира-2020, который прошел в Чехии.

В аэропорту Шереметьево болельщики встретили команду криками «молодцы».

Российская команда завоевала серебро, уступив в финале турнира Канаде (3:4). (Алена Гребенькова)

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